Mercato Milan, deciso il futuro di Jovic: sorpresa sul rinnovo

La decisione del Milan sul prolungamento del contratto di Luka Jovic, attaccante serbo ex Fiorentina. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Milan avrebbe preso una decisione definitiva in merito al rinnovo di contratto di Luka Jovic. L’attaccante serbo ha infatti convinto Stefano Pioli e tutta la dirigenza.

Per questo Furlani è pronto ad attivare l’opzione di prolungamento annuale presente nell’attuale contratto dell’attaccante serbo ex Fiorentina. Per chiudere definitivamente il club rossonero vuole risposte dal classe ’97 non solo a gara in corso, ma anche quando parte dal primo minuto come questa sera contro il Monza.

