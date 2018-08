Calciomercato Milan, idea Kevin Strootman per il centrocampo rossonero: possibile asse con la Roma, Suso è sul taccuino di Monchi…

Concluse le operazioni Mattia Caldara e Gonzalo Higuain con la Juventus, Leonardo Bonucci partito destinazione Torino, il Milan è a caccia degli ultimi tasselli per la formazione di Gennaro Gattuso. Fari puntati sul centrocampo, con il direttore tecnico Leonardo che è alla ricerca di innesti di qualità per completare il reparto. Mateo Kovacic è fuori portata e, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, uno degli obiettivi prioritari è Kevin Strootman.

La dirigenza rossonera cerca un profilo di qualità e quantità, Leonardo è pronto a fare sul serio per l’olandese: sondaggio con la Roma per valutare i margini di manovra. L’ex PSV non è considerato un incedibile, con mister Eusebio Di Francesco che ha a disposizione numerosi calciatori a centrocampo e potrebbe sacrificare il ventottenne. E attenzione a un possibile asse tra i due club: il diesse giallorosso Monchi è un grande estimatore di Suso, tanto che negli scorsi giorni ha messo sul piatto il cartellino di Diego Perotti più conguaglio per tentare di strappare l’ex Liverpool. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, Kevin Strootman fa gola al Diavolo…