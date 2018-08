Presentazione Higuain: «Grazie Juve, due anni splendidi. Qui per riportare in alto il Milan. Con Cutrone bella sfida»

Dopo la presentazione di Mattia Caldara, è arrivato il turno di Gonzalo Higuain di introdursi al mondo rossonero. Le sue parole da Casa Milan iniziano proprio dalla squadra che l’ha accolto: «Leonardo già lo conoscevo da prima, ha inciso tanto per il mio arrivo. Sono molto grato a lui e alla società, mi ha motivato molto il progetto che hanno in mente. È una sfida bellissima e spero di ripagare tutta la fiducia che mi hanno dimostrato. Arrivo in una squadra con una storia immensa e quando mi hanno detto di esser parte della rinascita del Milan, è stato un motivo d’orgoglio. Spero di fare grandi cose per questa società e per i suoi tifosi, che meritano di tornare il Milan. La dimensione del Milan la capisci quando ci entri. Quando sei dentro, ti viene la pelle d’oca perché è una squadra che è conosciuta in tutto il mondo».

Non sono mancate dichiarazioni verso la Juventus e mister Max Allegri: «Per la Juventus ho solo parole di ringraziamento. Sono stati due anni bellissimi. Allegri lo ho avuto due anni. Abbiamo avuto delle vedute differenti, ma non è quello che mi ha portato a venire qui. I miei obiettivi personali sono quelli per cui mi hanno fatto venire qui. Ho vinto due scudetti e due coppe Italia. La società ha deciso che non dovevo continuare li e mi hanno fatto venire in una squadra dove mi hanno dimostrato tanto amore».

Poi, il Pipita si è soffermato sulla sua nuova avventura e in particolare sul suo ruolo da top player: «Non sono la stella della squadra. La stella è la squadra, io devo aiutarla a crescere ancora di più. Le partite si vincono tutti insieme, non le vince un singolo. Mi considero un giocatore che vuole aiutare la squadra a crescere, – prosegue l’argentino – c’è un grande reparto offensivo. Ci sono le caratteristiche che piacciono a me e questo è stato un fattore. Cutrone è un ragazzo giovane, che ha una voglia matta di imparare e di migliorare. Ci sarà una competizione bella e dura tra noi».

Infine, un paio di commenti sull’Europa League e la rivalità con Icardi: «Speriamo il più lontano possibile. Magari la vincessimo, sarebbe straordinario. Il Milan deve partire per vincerla. Speriamo di poterlo fare. Chi vince il derby tra noi due? La risposta è ovvia..».