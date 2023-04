Calciomercato Milan, la qualificazione in Champions per trattenere Diaz e Leao

Calciomercato Milan, servono 40 milioni per poter trattenere sia Brahim Diaz che Rafael Leao: necessaria la qualificazione in Champions

È la coppia del momento: Brahim Diaz e Rafael Leao. Legati non solo dal campo, dove hanno trascinato il Milan ad un successo di misura contro il Napoli allo “stadio Maradona”, ma anche dal futuro: entrambi potrebbero lasciare i rossoneri. Lo spagnolo per tornare a Madrid, il portoghese per accettare una nuova sfida. Tuttavia, la volontà di entrambi è quella di rimanere e quella del Milan di trattenerli.

Come scrive il Corriere della Sera, la strategia per trattenere entrambi c’è, ma il migliore strumento deve venire proprio dai due protagonisti. Perché è necessario accaparrarsi i 40 milioni che derivano dalla qualificazione alla prossima Champions League. Poi le ultime parole saranno le loro.

