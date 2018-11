Leonardo ha trovato il rinforzo giusto per la difesa del Milan: per 7-8 milioni può arrivare il brasiliano Rodrigo Caio

Dopo gli infortuni di Musacchio e Caldara, al Milan servono rinforzi in difesa. Leonardo si sta già muovendo per trovare un nuovo centrale da regalare a Gattuso: l’ultima idea è Rodrigo Caio, brasiliano del San Paolo. Secondo Sky Sport, i rossoneri potrebbero presto presentare un’offerta per portarlo in Italia: il classe ’93 costa 7-8 milioni, ma il Milan può puntare anche sul prestito con diritto di riscatto, pagando una cifra leggermente superiore. La prossima settimana ci saranno nuovi sviluppi legati alla trattativa, perché Leonardo incontrerà l’agente di Rodrigo Caio.