Calciomercato Milan, Lewandowski aspetta? Rifiutata quella destinazione dall’attaccante che lascerà il Barcellona a fine stagione

presente è ancora blaugrana, ma il futuro è tutto da scrivere. Per Robert Lewandowski, a 37 anni e con un contratto in scadenza a giugno 2026, quella in corso si preannuncia come l’ultima stagione con la maglia del Barcellona. E mentre il club catalano inizia a programmare il ricambio generazionale, i top club europei iniziano a sognare il grande colpo a parametro zero.

Dopo due annate da protagonista assoluto, con un bottino complessivo di 75 gol, l’attaccante polacco sta vivendo un avvio di stagione più complesso. Complice un infortunio muscolare estivo e l’esplosione di Ferran Torres, il suo minutaggio si è ridotto, ma non la sua fame. Lewandowski non ha alcuna intenzione di ritirarsi e si prenderà i prossimi mesi per decidere la sua prossima mossa. Le possibilità di un suo addio a fine stagione sono concrete, stimate al 50%.

La novità più importante, riportata dal quotidiano spagnolo Sport, riguarda la sua volontà: il bomber non cederà alle sirene del calcio arabo. Il suo obiettivo è rimanere in Europa per almeno altre due stagioni, per chiudere la sua straordinaria carriera ai massimi livelli possibili.

Questa decisione riaccende inevitabilmente le suggestioni di mercato, in particolare quella che porta al Milan. Dalla Spagna erano già filtrati primi contatti preliminari tra il suo agente e la dirigenza rossonera. Al momento, si tratta solo di un’idea, un sogno affascinante che però si scontra con un ostacolo quasi insormontabile: l’ingaggio. Lewandowski al Barcellona percepisce 13 milioni di euro netti a stagione, una cifra totalmente fuori dai parametri del club rossonero.

Perché il sogno diventi anche solo un’ipotesi, servirebbe un enorme sacrificio economico da parte del giocatore. La sua volontà di restare in Europa tiene la porta aperta, ma la strada per vederlo in Serie A è ancora lunga e molto, molto costosa.

