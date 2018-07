Calciomercato Milan, fari puntati su Lucas Vazquez: l’esterno offensivo del Real Madrid piace anche ai top club di Premier League

La sua Spagna ha terminato la sua avventura al Mondiale di Russia 2018, ma per Lucas Vazquez sarà un’estate ugualmente caliente. L’esterno offensivo del Real Madrid ha chiesto spazio ed è pronto a salutare la capitale se Lopetegui non fornirà rassicurazioni sul minutaggio. E Marca rivela che non mancano i club sulle tracce dell’ex Espanyol, che ha raccolto 8 reti e 14 assist tra Liga, Champions League e Copa del Rey: tra questi spunta anche il Milan…

Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è alla ricerca di un esterno offensivo di qualità per Gennaro Gattuso e il classe 1991 di La Coruna fa gola. Attenzione però alla folta concorrenza: su Vazquez ci sono anche Liverpool, Arsenal e Chelsea. E la situazione Uefa non offre garanzie: il mercato rossonero sarà bloccato fino all’arrivo della sentenza sul ricorso al Tas per l’esclusione dalle coppe europee.