La prima vera grande sorpresa degli ottavi del Mondiale 2018 è arrivata da Spagna-Russia: la selezione di Hierro è stata eliminata ai calci di rigore, l’attacco dei principali quotidiani

Spagna eliminata da Russia 2018: a Madrid si parla di fiasco. Oggi pomeriggio il primo colpo di scena degli ottavi di finale del Mondiale 2018: Spagna-Russia si è conclusa 4-5 ai calci di rigore, la selezione allenata da Fernando Hierro finisce qui il suo torneo. E le prime pagine dei quotidiani non offrono scuse: «Akinfeev ci manda a casa» l’analisi di As, che evidenzia la delusione per «il fiasco Mondiale». Marca cita la «maledizione degli Anfitrioni», con la Roja eliminata per la nona volta dalla squadra padrona di casa. Il Mundo Deportivo invece punta il dito contro Piquè e il suo «clamoroso fallo di mano» per il pareggio russo.

Fernando Hierro non cerca alibi e si prende tutte le responsabilità: «Il principale responsabile sono io, se ci sono dei rimproveri da fare bisogna prendersela con me. Mi assumo tutte le responsabilità da commissario tecnico, non ho nulla da rimproverare ai calciatori. Sono orgoglioso della mia squadra, le abbiamo provate tutte ed abbiamo attaccato molto. Per me è stato un piacere allenare questa formazione, il futuro non dipende da me». Deluso ma orgoglioso, invece, capitan Sergio Ramos: «E’ un momento difficile da superare: il Mondiale è il sogno di tutti ed è molto doloroso uscire così. Ci sono molti modi di perdere, noi dobbiamo essere orgogliosi di essere spagnoli».