Calciomercato Milan, quale scenario se parte Maignan? Due gli obiettivi del club rossonero: i nomi

Calciomercato Milan, quale scenario se parte Maignan? Due gli obiettivi del club rossonero: Carnesecchi e Svilar

In caso di addio di Mike Maignan, il calciomercato Milan potrebbe sviare su due portieri: Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Mile Svilar della Roma.

Carnesecchi, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, ha avuto una stagione di grande successo sotto la guida di Gasperini e ha un contratto fino al 2028. Tuttavia, l’Atalanta è nota per essere una “bottega cara” e Carnesecchi ha molti estimatori anche fuori dall’Italia.

Svilar, invece, è stato probabilmente il miglior portiere della Serie A 2024/2025 e la Roma vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza nel 2027, ma le parti sono ancora distanti sulle richieste economiche. Se non si raggiungeranno presto accordi positivi, la Roma potrebbe valutare la cessione di Svilar per non perdere potere negoziale in futuro, e il Milan sarebbe interessato.