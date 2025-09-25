Calciomercato Milan, Maignan lascerà la squadra a gennaio? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Milan: Maignan al centro delle voci invernali

Con l’avvicinarsi del calciomercato invernale, tornano a circolare con insistenza le voci sul futuro di Mike Maignan, portiere del Milan e uno dei più forti interpreti del ruolo a livello mondiale. Il suo nome è sempre più presente nelle discussioni di mercato e, secondo diverse fonti, il calciomercato Milan potrebbe presto essere scosso da una decisione clamorosa: la possibile cessione del numero uno rossonero già a gennaio.

Il club rossonero starebbe infatti valutando l’idea di sacrificare il portiere francese, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. In questo scenario, la squadra più interessata sembra essere il Chelsea, alla ricerca di un portiere di livello internazionale per rinforzare una rosa che punta a tornare ai vertici della Premier League e d’Europa. Il club inglese avrebbe già manifestato un forte interesse, pronto a mettere sul piatto una proposta economica importante.

Per il calciomercato Milan, l’eventuale addio di Maignan rappresenterebbe una svolta. Da un lato, la società potrebbe incassare una cifra molto elevata — si parla di almeno 60 milioni di euro — che potrebbe essere reinvestita per rafforzare altri reparti della squadra, in vista della seconda parte di stagione. Dall’altro, però, perdere un leader tecnico e carismatico come Maignan in un momento decisivo potrebbe creare squilibri, sia a livello tattico che emotivo.

Il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il tema è sul tavolo della dirigenza. Il calciomercato Milan di gennaio, tradizionalmente meno movimentato rispetto a quello estivo, potrebbe quindi riservare un colpo di scena inaspettato, con conseguenze significative anche per il resto della stagione.

Molto dipenderà dalle offerte concrete che arriveranno nelle prossime settimane e dalla volontà del giocatore, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, il suo futuro sembra sempre meno legato ai colori rossoneri, e sempre più vicino a una nuova esperienza all’estero.

In ogni caso, il calciomercato Milan si preannuncia intenso e pieno di decisioni cruciali. La possibile partenza di Maignan potrebbe essere solo il primo capitolo di una sessione invernale destinata a lasciare il segno.