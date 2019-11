Calciomercato Milan: Maldini jr. nel mirino del Pescara

Dopo la prima convocazione in Serie A col Milan, Daniel Maldini piace alle squadre di B: è nel mirino del Pescara

Daniel Maldini potrebbe finire in Serie B nel mercato di gennaio. Il figlio di Paolo piace al Pescara, al momento al sesto posto nella serie cadetta, a 6 punti dal Benevento. Già in estate alcune squadre avevano bussato alle porte del Milan per richiedere il giovane in prestito.

Maldini jr. è saltato agli occhi di tutti grazie alla convocazione in prima squadra per Milan Napoli. L’ingresso in campo non è avvenuto ma per il giovane trequartista potrebbe essere solo questione di tempo.