Calciomercato Milan, Maldini vicino al colpo dal Portogallo. Ultime

Il Milan sarebbe ad un passo da Otavio; Maldini sembra aver battuto la concorrenza e sarebbe ai dettagli col brasiliano

Arrivano novità importanti in chiave mercato per il Milan. Come riportato da calciomercato.com infatti, i rossoneri sarebbero vicinissimo ad aggiudicarsi il brasiliano Otavio, 26enne del Porto.

Maldini è davanti a tutta la concorrenza e conta di chiudere l’accordo a breve. Otavio è a scadenza di contratto col Porto e sarebbe un innesto interessante per la trequarti offensiva del Diavolo della prossima stagione.

