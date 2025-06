Calciomercato Milan, Morata: futuro lontano dai rossoneri, ma arriva la smentita riguardo il passaggio al Como!

Il nome di Alvaro Morata torna a far discutere il mondo del calcio durante la sessione estiva di calciomercato. Per settimane si è parlato di un possibile approdo dell’attaccante spagnolo al Milan, alimentando le speranze di molti tifosi rossoneri in cerca di un nuovo bomber. Tuttavia, le ultime rivelazioni di Fabrizio Romano, voce autorevole del mercato, hanno smentito categoricamente questa ipotesi.

Secondo Romano, Morata non sarà un giocatore del Milan nella prossima stagione. Non ci sono trattative in corso e non ci sono mai stati contatti concreti tra le parti. Si chiude quindi il capitolo rossonero per l’ex attaccante di Juventus e Atletico Madrid, almeno per il momento.

Anche la voce che lo voleva vicino al Como, neopromosso in Serie A, viene definita “totalmente infondata”. Fabrizio Romano ha chiarito che non esiste alcuna trattativa tra Morata e il club lariano, nonostante l’amicizia tra l’attaccante e Cesc Fabregas, figura chiave nella dirigenza del Como. I due si sentono spesso, ma questo non ha nulla a che vedere con un possibile trasferimento.

Morata resta comunque in cerca di una nuova destinazione, dopo aver manifestato l’intenzione di lasciare il proprio club attuale. L’attaccante classe 1992 è ancora molto ambito sul mercato internazionale, ma il suo futuro sarà lontano sia dal Milan che dal Como.

Con queste dichiarazioni, Fabrizio Romano mette fine alle speculazioni che lo volevano vicino a San Siro o sulle sponde del Lago di Como. I rossoneri dovranno dunque virare su altri obiettivi per rinforzare l’attacco in vista della stagione 2025/2026.

Nel frattempo, il destino di Alvaro Morata rimane avvolto nel mistero. Il mercato è ancora lungo, e non si escludono colpi di scena, ma una cosa è certa: Morata non giocherà in rossonero.