Calciomercato Milan: non c’è solamente Max Meyer a occupare i pensieri rossoneri, anche tre cessioni. Simic, Rodriguez e Musacchio protagonisti

Il Milan continua a trattare per Max Meyer, centrocampista in scadenza con lo Schalke 04. Il calciatore è nel mirino dell’Hoffenheim ma vorrebbe la Serie A e in particolare gradirebbe la destinazione Milan. L’inseguimento è partito da monto tempo e Meyer è un nome caldo, ma non l’unico. In attesa di capire che cosa dirà l’UEFA, il Milan pensa pure alle uscite. Ricardo Rodriguez, Mateo Musacchio e Stefan Simic sono i tre nomi più gettonati. Partiamo proprio dall’ultimo: era in prestito a Crotone e rimarrà allo Scida. Il summit tra lombardi e calabresi è andato a buon fine e il prestito sarà prolungato.

Ricardo Rodriguez invece piaceva al Monaco. Secondo Il Corriere dello Sport, dal Principato sarebbe arrivata un’offerta nelle ultime ore. Il Milan non ha intenzione di vendere lo svizzero e quindi ha detto di no alla proposta del Monaco. Rodriguez rimane, mentre Musacchio potrebbe partire. Il difensore argentino è un pallino di Daniele Pradè, passato all’Udinese. Proprio i bianconeri hanno intenzione di tentare l’assalto per Musacchio, sebbene per ora siano solo voci. Pradè si farà avanti col Milan e cercherà l’intesa per il centrale, ma il prestito sembra un’ipotesi peregrina.