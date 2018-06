Dalla Juventus un aiuto per il Napoli: il portiere può arrivare grazie a Audero, si continua a trattare Meret con l’Udinese

Il Napoli cerca un portiere e un aiuto potrebbe arrivare dalla Juventus, a sorpresa. I piemontesi potrebbero cedere Emil Audero all’Udinese, un affare che darebbe il via libera all’approdo di Alex Meret a Napoli. Sono ancora voci, ma sembra che il piano sia quello. L’Udinese sa di avere un gioiellino da cui poter ricavare una bella somma e ha anche buoni rapporti con la Juve. Potrebbe prendere Audero in prestito (o a titolo definitivo con riacquisto da parte della Vecchia Signora) e lasciare così il via libera alla cessione del numero uno ex Spal.

Il prezzo è un ostacolo. L’Udinese vuole venticinque milioni di euro e il Napoli nicchia. De Laurentiis stravede per il portiere, che rientrerebbe nell’operazione di ringiovanimento del club azzurro, ma vuole parlare con Pozzo per abbassare il costo del giocatore. Secondo La Gazzetta dello Sport, il ds Giuntoli è al lavoro per provare a portare Meret al Napoli entro la fine di giugno, in modo da consegnarlo a Ancelotti a Dimaro per il ritiro. L’alternativa rimane Alphonse Areola del Paris Saint Germain, ma la concorrenza della Roma è molto alta.