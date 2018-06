La Juventus può cedere Emil Audero a titolo definitivo. Il portiere classe ’97 può finire alla Sampdoria: le ultimissime

La Juventus fa cassa anche con Emil Audero? I bianconeri stanno trattando la cessione di Rolando Mandragora al Genoa, all’Atalanta e al Monaco e sperano di incassare 20 milioni di euro. La Juve spinge per una cessione ad un club italiano per inserire il diritto di recompra nell’affare, il Monaco non acconsentirebbe a questa soluzione. Attenzione poi al futuro del portiere classe ’97, Emil Audero, di ritorno dal prestito al Venezia.

Il portiere viene da un’annata importante alla corte di Pippo Inzaghi e ha sfiorato la promozione in Serie A con i lagunari. Alla Juve è chiuso da Szczesny e Perin e sicuramente andrà via. Il portiere classe ’97 potrebbe lasciare la Juve in prestito ma anche a titolo definitivo. Bologna e Sampdoria sono sulle tracce ma i doriani in questo momento sono in vantaggio. La Juve chiede 10 milioni di euro e se il club bianconero abbasserà le richieste la Samp potrebbe lanciare l’assalto decisivo al portiere.