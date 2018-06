Areola, Raiola: «Napoli? Tutto dopo il Mondiale»

Il Napoli su Alphonse Areola, portiere del Paris Saint Germain. Mino Raiola, agente del francese, ha parlato così dell’interesse dei partenopei

Mino Raiola, agente tra gli altri di Alphonse Areola, ha parlato dell’interesse del Napoli per il portiere in un’intervista rilasciata a Radio Montecarlo. Queste le sue parole: «Credo che sia uno dei migliori portieri al mondo. E’ cresciuto tanto e al PSG ha mostrato il suo valore. Credo possa giocarsela con tutti gli altri portiere del mondo. E’ giovane ed ha un grande futuro dinanzi a sé, vedremo».

L’agente ha continuato:«Al momento non voglio dire nulla, non mi piace parlare del mercato dei calciatori impegnati in nazionale. Conosco i miei assistiti, so che sono concentrati solo sulla Coppa del Mondo. Al momento è questa la cosa più importante, il resto può attendere».