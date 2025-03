Calciomercato Milan, nessun colloquio in programma con il Chelsea per Joao Felix: i dettagli

Calciomercato Milan, nuovi sviluppi con il Chelsea per la situazione legata a Joao Felix: sarà decisivo il nuovo direttore sportivo

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo di X ha aggiornato i tifosi del Milan sulla situazione legata a Joao Felix con il Chelsea. Secondo quanto riportato da Romano non ci sono in programma colloqui tra le due squadre. A seguire le sue parole.

PAROLE – «Al momento il Milan non sta pianificando alcun round di colloqui con il Chelsea per trattenere João Félix nel club oltre questa stagione. Nell’accordo non è prevista alcuna clausola di riscatto, ma in ogni caso il Milan non avanza in questa fase. Seguiranno ulteriori notizie dopo le decisioni del direttore/allenatore»