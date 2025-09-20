Calciomercato Milan: il retroscena sull’offerta per Nicolussi Caviglia svelato da Antonelli, i dettagli

Calciomercato Milan: spunta il retroscena sull’offerta per il centrocampista ex Juve Nicolussi Caviglia svelato da Antonelli, le ultime

Il calciomercato del Milan continua a riservare sorprese e retroscena. In un recente incontro con la stampa, Filippo Antonelli, direttore sportivo e general manager del Venezia, ha rivelato un episodio inaspettato legato all’ultima sessione invernale di mercato. L’occasione era la conferenza pre-partita di Serie B contro il Cesena, ma il discorso si è presto spostato su Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000, ex Juventus e Venezia, oggi alla Fiorentina.

Antonelli, noto per la sua franchezza, ha raccontato che l’interesse per il giovane mediano non proveniva solo dal club viola. «Nicolussi Caviglia aveva espresso la volontà di andare. Non sono sorpreso: c’è l’ambizione personale, la fama», ha dichiarato. Poi la rivelazione che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori: «A gennaio abbiamo rifiutato un’offerta del Milan».

Secondo indiscrezioni, la trattativa sarebbe stata sostenuta direttamente dall’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, alla ricerca di un profilo giovane e dinamico per rinforzare la mediana. Il Milan, oggi allenato da Massimiliano Allegri, avrebbe messo sul tavolo una cifra importante, confermando la strategia societaria di puntare su talenti emergenti. Tuttavia, il Venezia decise di trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione, considerandolo un elemento chiave per l’obiettivo salvezza.

La situazione è cambiata quando si è fatta avanti la Fiorentina di Vincenzo Italiano, impegnata nelle competizioni europee. La prospettiva di giocare su un palcoscenico internazionale ha convinto Nicolussi Caviglia a scegliere il trasferimento in viola. «Poi è arrivata la Fiorentina, che fa le coppe europee. Non so quanto trattenere il ragazzo davanti a queste proposte fosse conveniente», ha ammesso Antonelli.

Alla fine, la cessione è avvenuta di comune accordo, con il Venezia che ha cercato di ottenere le migliori condizioni economiche possibili. «Ci ho provato a trattenerlo, ma abbiamo accettato alle nostre condizioni. Fino alla fine abbiamo battagliato per ottenere il massimo», ha concluso il dirigente.

Questo retroscena non solo conferma l’attenzione del Milan verso giovani di prospettiva, ma evidenzia anche la capacità del Venezia di valorizzare i propri talenti, massimizzando il ritorno economico dalle cessioni. Un episodio che arricchisce il mosaico del calciomercato italiano e che potrebbe avere sviluppi nelle prossime sessioni.