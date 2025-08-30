Calciomercato Milan: Lindelof nel mirino di Tare e Allegri, sfida aperta con la Fiorentina. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo un’estate caratterizzata da acquisti mirati e cessioni di peso, il calciomercato del Milan non conosce sosta. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare – ex uomo mercato della Lazio – continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, tecnico livornese tornato in panchina con l’obiettivo di riportare il club ai vertici in Italia e in Europa.

In vista della ripresa della Serie A, l’attenzione si concentra sulla difesa, reparto che nelle amichevoli estive ha evidenziato alcune lacune. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, un nome nuovo è finito sul taccuino di Tare: Victor Lindelof, difensore centrale svedese classe 1994, svincolato dopo la fine del contratto con il Manchester United lo scorso giugno.

Un’occasione a parametro zero

Lindelof, ex Benfica, vanta una solida esperienza internazionale maturata in Premier League e Champions League. Il suo status di svincolato lo rende un’opportunità di mercato particolarmente interessante: il Milan potrebbe tesserarlo anche a mercato chiuso, valutando con calma tempi e modalità dell’operazione. Un innesto di questo tipo garantirebbe qualità, leadership e affidabilità a costo zero, elementi preziosi per una squadra che punta a competere su più fronti.

Duello con la Fiorentina

Sul giocatore, però, non c’è solo il Milan. Anche la Fiorentina di Pioli – reduce da un mercato ambizioso – è alla ricerca di un difensore esperto. L’arrivo di Lindelof a Firenze darebbe solidità al reparto arretrato viola, aprendo così un vero e proprio duello di mercato tra due club che condividono la strategia di cogliere occasioni senza compromettere il bilancio.

Il caso Comuzzo: fedeltà alla Serie A

Parallelamente, Calciomercato.com riporta la scelta di Pietro Comuzzo, giovane difensore italiano della Fiorentina, di rifiutare una ricca offerta dell’Al-Hilal saudita. Una decisione controcorrente rispetto alla recente ondata di trasferimenti verso l’Arabia Saudita, che sottolinea la volontà del classe 2004 di crescere in Serie A e affermarsi nel calcio italiano.

Il Milan di Tare e Allegri resta vigile e pronto a sfruttare ogni opportunità. Victor Lindelof rappresenta un’occasione di mercato che potrebbe dare nuova linfa alla difesa rossonera, mentre la concorrenza della Fiorentina promette di rendere la trattativa ancora più avvincente.