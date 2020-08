Calciomercato Milan: il club rossonero vuole riportare a Milano Tiémoué Bakayoko: ecco la strategia per il giocatore

Il Milan vuole Tiémoué Bakayoko e farà di tutto per riportarlo a Milano dopo che ha indossato la maglia rossonera nella stagione 2018/2019.

Come riporta Gianluca Di Marzio, la chiave per provare a soddisfare le richieste del Chelsea (proprietario del cartellino) può essere offrire un prestito oneroso (intorno ai 3 milioni) con riscatto sui 35. Il centrocampista in stagione ha raccolto 23 presenze e un gol