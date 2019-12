Calciomercato Milan: obiettivo Todibo per la difesa

Maldini bussa al Barcellona il francese Todibo. Clausola da 150 milioni, ma possibile un super sconto

Il Milan vuole rinforzare la difesa e, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha puntato gli occhi in casa Barcellona. L’obiettivo è un connazionale di Theo Hernandez (rivelazione in questa prima parte di stagione rossonera), ossia Jean-Clair Todibo, che compirà 20 anni il 30 dicembre prossimo.

Il Barcellona l’ha prelevato dal Tolosa e l’ha blindato con una clausola da 150 milioni. Al Barça Todibo non sta trovando grandi spazi ed ecco perché la missione iniziata dal d.t. milanista, Paolo Maldini, non è di quelle impossibili: ovviamente, l’affare si potrebbe fare a cifre ben più abbordabili della clausola monstre.