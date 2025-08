Calciomercato Milan, occhi puntati su quel giocatore (e possibile offerta rossonera in arrivo). Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Milan: occhi su Zachary Athekame, giovane talento dello Young Boys

Il Calciomercato Milan continua a muoversi anche sul fronte dei giovani prospetti internazionali. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, i rossoneri hanno messo nel mirino Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 attualmente in forza allo Young Boys, uno dei club più importanti del campionato svizzero.

Il Milan avrebbe già presentato una prima offerta da circa 7 milioni di euro, ma la società svizzera valuta il giocatore intorno ai 10 milioni, una cifra che potrebbe salire in caso di ulteriori interessamenti. In Serie A, infatti, anche Udinese e Bologna avrebbero chiesto informazioni sul giocatore, con i friulani che sembrano in vantaggio grazie ai contatti avviati da tempo.

Il profilo di Athekame è quello di un talento ancora in fase di sviluppo ma già seguito con attenzione dagli scout europei. Nato in Danimarca il 13 dicembre 2004, ha mosso i primi passi in diversi club minori prima di approdare al Neuchâtel Xamax, dove ha debuttato tra i professionisti. A gennaio 2024 è stato acquistato a titolo definitivo dallo Young Boys, che però lo ha lasciato in prestito a Neuchâtel fino a fine stagione.

Il debutto ufficiale con lo Young Boys è arrivato il 28 luglio 2024 in Super League, nella sfida contro il San Gallo. Da lì in poi, Athekame ha collezionato ben 43 presenze nella stagione 2024-2025, segnando anche una rete in Coppa di Svizzera contro il Zurigo. Ha già esordito anche in Champions League, partendo titolare il 17 settembre contro l’Aston Villa, a dimostrazione della fiducia che il club svizzero ripone in lui.

Fisicamente imponente (alto 1,80 m), Athekame è un terzino molto abile in fase offensiva, dotato di buona corsa e tecnica. Tuttavia, deve ancora migliorare nella fase difensiva, soprattutto nella marcatura e nella lettura tattica. È un prospetto interessante, ma resta da capire se sia già pronto per un club ambizioso come il Milan, considerando che finora ha giocato solo in Svizzera.

Al momento non risulta esserci una trattativa concreta tra Milan e Young Boys, ma il calciomercato Milan è in pieno fermento. Con una valutazione di circa 5 milioni secondo Transfermarkt, Athekame potrebbe rappresentare un investimento a medio termine, alternativo a profili più costosi come Doué, valutato ben 30 milioni.