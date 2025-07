Calciomercato Milan, Okafor verso l’addio: Turchia o Brasile nel suo futuro. Diverse opzioni, i dettagli

Calciomercato Milan, Okafor verso l’addio: Turchia o Brasile nel suo futuro. Queste le opzioni per l’attaccante

Il futuro di Noah Okafor è uno dei temi caldi del calciomercato in casa Milan. L’attaccante svizzero classe 2000, arrivato nella scorsa estate dal Salisburgo, è finito nel mirino di diversi club, soprattutto in Turchia, dove Fenerbahçe e Beşiktaş si sono mossi concretamente per il suo ingaggio.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, entrambe le società di Istanbul sarebbero interessate a un prestito secco, soluzione che potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte. Il Milan è infatti intenzionato a far giocare con maggiore continuità il proprio giovane attaccante, per valorizzarne le qualità tecniche e accelerare il suo percorso di crescita in vista della stagione 2025/26.

Okafor, attaccante polivalente capace di agire sia da esterno che da prima punta, ha chiuso la sua prima annata in rossonero con un bottino modesto, penalizzato dalla forte concorrenza nel reparto offensivo. Per questo motivo, la prospettiva di un trasferimento temporaneo in un campionato competitivo come la Süper Lig potrebbe rappresentare una valida occasione di rilancio.

Parallelamente all’interesse dei club turchi, è arrivata anche una proposta ufficiale dal Flamengo, che avrebbe manifestato l’intenzione di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Tuttavia, Okafor e il suo entourage sembrano orientati a restare in Europa, preferendo un contesto calcistico più familiare e vicino alle sue caratteristiche.

Per il Milan, che ha investito sul talento svizzero considerandolo un profilo strategico per il futuro, la priorità resta quella di valorizzare il giocatore senza perderne il controllo. Il prestito all’estero, in particolare in un club europeo di prima fascia, sarebbe la soluzione ideale per massimizzare il potenziale dell’ex Salisburgo.

Il calciomercato estivo è ancora lungo e le valutazioni sono in corso. Nel frattempo, i tifosi del Diavolo osservano con attenzione gli sviluppi legati a uno dei giovani più promettenti della rosa.