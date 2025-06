Calciomercato Milan, Okafor ritorna dal prestito. Cosa faranno adesso i rossoneri? - Calcio News 24

Calciomercato Milan: Okafor torna dai prestiti, Napoli non esercita il riscatto. La situazione attuale in casa rossonera

Nel panorama del calciomercato Milan, una notizia importante riguarda il ritorno di Noah Okafor, attaccante svizzero che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Napoli. Il club partenopeo ha infatti deciso di non riscattare né Okafor né Philip Billing, centrocampista danese sempre in prestito, aprendo così la strada al rientro di entrambi ai rispettivi club proprietari. Per Okafor si tratta quindi di un ritorno al calciomercato Milan, che dovrà ora valutare il suo futuro.

L’esperienza di Noah Okafor al Napoli è stata altalenante. Arrivato con grandi aspettative per rinforzare l’attacco partenopeo, lo svizzero non è riuscito a trovare la continuità desiderata, penalizzato anche da qualche infortunio e dalla forte concorrenza nel reparto offensivo. Le sue prestazioni non hanno convinto la dirigenza del Napoli a investire definitivamente sul suo cartellino, scegliendo quindi di lasciarlo tornare al Milan.

Il club rossonero, dal canto suo, ora si trova a dover decidere il destino di Okafor. Il giovane attaccante potrebbe avere una seconda chance in maglia rossonera, magari in un ruolo diverso o con un piano di crescita più graduale. In alternativa, potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito per trovare più spazio e fiducia in un’altra squadra.

Situazione simile per Philip Billing, il centrocampista danese che ha vestito la maglia del Napoli senza però lasciare un’impronta significativa. Nonostante qualche buona prova, la sua integrazione nel progetto tattico di Spalletti non è stata completa, e anche per lui il mancato riscatto rappresenta la fine dell’esperienza in azzurro.

Questi movimenti nel calciomercato Milan e Napoli sottolineano la volontà dei club di effettuare scelte precise, puntando su giocatori che possano realmente inserirsi nel progetto tecnico e portare valore alla squadra. Per Okafor, quindi, si apre una nuova fase della carriera, con il Milan chiamato a decidere il suo prossimo futuro.