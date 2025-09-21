Calciomercato Milan, Palestra obiettivo numero uno per rinforzare la fascia. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Milan: Marco Palestra nel mirino, il gioiello italiano che incanta Allegri e Tare

Il Calciomercato Milan continua a puntare con decisione sui giovani talenti italiani, e tra i nomi più caldi c’è quello di Marco Palestra, terzino classe 2005 che si sta imponendo come una delle rivelazioni più interessanti della Serie A. Dopo la sua straordinaria prestazione nel match tra Lecce e Cagliari, il giovane difensore ha attirato nuovamente l’attenzione del club rossonero, che lo segue con grande interesse.

Palestra ha impressionato per la sua maturità tattica, la qualità tecnica e la capacità di giocare sia in fase difensiva che offensiva. Contro il Lecce ha offerto una prestazione solida e completa, contenendo avversari insidiosi e servendo un assist decisivo per Belotti. Una prova che ha consacrato il suo valore e che ha riacceso i riflettori su di lui nel Calciomercato Milan.

L’ex calciatore Alessandro Budel lo ha paragonato in diretta TV a Gianluca Zambrotta, uno dei migliori terzini della storia del calcio italiano. Un paragone importante, che testimonia l’enorme potenziale di Palestra e il suo stile di gioco moderno e completo.

Il Milan, sotto la guida del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, ha già tentato l’assalto al giovane difensore in estate, ma l’Atalanta ha respinto ogni proposta, comprese quelle di Juventus e Roma. Tuttavia, le recenti prestazioni del ragazzo hanno riacceso l’interesse rossonero, che ora è pronto a tornare alla carica.

La strategia del Calciomercato Milan è chiara: costruire una rosa giovane, italiana e con ampio margine di crescita. Palestra rappresenta il profilo ideale, e sia Tare che Allegri lo considerano un investimento strategico per il futuro. Il tecnico rossonero sta valutando con attenzione come potrebbe inserirlo nel proprio sistema tattico, consapevole che si tratta di un talento destinato a esplodere.

Anche il CT della Nazionale maggiore, Gennaro Gattuso, ha messo gli occhi su Palestra. Già protagonista con l’Under 21, il terzino potrebbe presto ricevere una chiamata tra i grandi.

Il Calciomercato Milan non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione: Marco Palestra è uno dei nomi su cui costruire il futuro rossonero.