Leonardo porterà un nuovo attaccante in rossonero: però solo uno tra Pato e Ibrahimovic potrà vestire nuovamente la maglia del Milan

Complice anche il cambio modulo operato da Gattuso, con la svolta verso il 4-4-2, Leonardo è intenzionato a portare un nuovo attaccante. Gli indiziati sono Pato e Ibrahimovic: per entrambi si tratterebbe di un ritorno in rossonero, ma solo uno dei due potrà arrivare. Il Milan, infatti, è sempre sotto osservazione dell’Uefa e quindi dovrà decidere su chi puntare per raggiungere gli obiettivi stagionali; per motivi di bilancio, la società sceglierà chi inciderà meno dal punto di vista dei conti. Da un parte Ibrahimovic può liberarsi gratis dai Los Angeles Galaxy e accontentarsi di uno stipendio da 4 milioni circa, ma ha già 37 anni. Dall’altra c’è Pato, 29enne, che potrebbe volere un ingaggio contenuto, ma per liberarlo dal Tianjin serviranno i 25 milioni della clausola rescissoria.