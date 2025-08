Calciomercato Milan, Alfredo Pedullà: «Núñez al Milan? Non è vero, è assolutamente impossibile. Il primo nome sulla lista di Allegri è solo lui»

Calciomercato Milan, Alfredo Pedullà non ha dubbi: «Núñez al Milan? Non è vero, è impossibile. Il primo nome di Allegri…»

Una smentita secca, un attacco frontale alle “frottole” di mercato e una lezione di giornalismo. Nell’ultimo video sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha demolito con forza la narrazione che nelle ultime ore aveva accostato l’attaccante Darwin Núñez al Milan, definendola una pista «praticamente impossibile» e un tentativo di «illudere, depistare e creare problemi a chi lavora». Il tema centrale del suo intervento è stato proprio questo: una netta distinzione tra le trattative reali e le suggestioni infondate, con un chiaro riferimento alla situazione del centravanti rossonero.



Secondo Pedullà, l’ipotesi Núñez al Milan non è mai esistita per un semplice motivo: «non c’erano le condizioni economiche per fare un’operazione del genere». L’unica squadra italiana ad averci provato seriamente è stata il Napoli, che però si è fermato di fronte alle alte richieste. La presunta pista rossonera, emersa e svanita in pochi giorni, è stata etichettata come una manovra per «collezionare qualche like».



Ma allora, chi è il vero obiettivo per l’attacco del Milan? Chiuso il capitolo Núñez, Pedullà ribadisce che il nome in cima alla lista di Massimiliano Allegri resta quello di Dušan Vlahović. La situazione del serbo è complessa: il suo contratto con la Juventus è in scadenza e il suo futuro è un rebus. Il Milan resta alla finestra, consapevole che, nell’anno che porta al Mondiale, il giocatore vorrà trovare una sistemazione da protagonista. L’alternativa, secondo l’esperto, potrebbe essere un prestito di Rasmus Højlund dal Manchester United, ma la preferenza di Allegri è chiara: «Sono convinto che tra i due Allegri prenderebbe Vlahovic, non ho dubbi». Il mercato del Milan, dunque, si giocherà su queste piste reali, lontano dalle “frottole” estive.