Calciomercato Milan, fatta per Pellegri: i dettagli dell’accordo

Il Milan ha trovato l’accordo con il Monaco per Pietro Pellegri: ecco i dettagli dell’operazione. Presto le visite mediche

Il Milan piazza un ulteriore colpo in questo calciomercato: è fatta in attacco per l’arrivo di Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 del Monaco ex Genoa. Come riporta Fabrizio Romano accordo trovato col club del Principato: un milione di prestito più 6 per il riscatto e possibile bonus di un milione.

Stefano Pioli trova freschezza nel ruolo di centravanti da affiancare a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.