Calciomercato Milan: per il dopo Rodriguez occhi su Robinson e Hickey

Calciomercato Milan: in casa rossonera si lavora al dopo Ricardo Rodriguez, occhi su Anthonee Robinson e Aaron Hickey

Dopo aver chiuso per la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce, l Milan sta sondando diverse piste per trovare il sostituto e in questo senso ha messo gli occhi su due giovani terzini da far crescere alle spalle degli altri già in rosa.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il primo è Anthonee Robinson, classe 1997 statunitense con cittadinanza inglese di proprietà del Wigan. Un altro nome che piace è quello di Aaron Hickey, giovanissimo classe 2002 scozzese degli Heart of Midlothian.