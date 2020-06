Calciomercato Milan, piace Sarr. Sul francese anche l’Inter

Calciomercato Milan, piace Sarr. Sul giocatore francese c’è anche l’Inter, sarà derby di mercato: proseguono i contatti tra le parti

Un giocatore in scadenza che potrebbe far comodo al Milan, ma anche all’Inter. Sarr, difensore francese del Nizza, può far scatenare un derby di mercato tra rossoneri e nerazzurri, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Il difensore – si legge – è in scadenza di contratto con il Nizza. I rossoneri lo considerano un jolly in grado di occupare più ruoli. Ma bisognerà battere la concorrenza dell’Inter.