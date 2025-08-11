Calciomercato Milan, Piton piace molto a Tare e alla dirigenza rossonera: fissata la cifra per il giocatore

Calciomercato Milan, Tare valuta l’occasione: Lucas Piton proposto, il prezzo è invitante per la società meneghina

Il nome di Lucas Piton è tornato con forza nei radar del club di Via Aldo Rossi, riaccendendo l’interesse per il talentuoso terzino sinistro brasiliano con passaporto italiano. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il classe 2000, attualmente in forza al Vasco da Gama, è stato nuovamente offerto al Milan dall’intermediario Camillo Autieri, riaprendo un discorso che sembrava chiuso pochi mesi fa.

In passato, la società rossonera — sotto la proprietà Red Bird — aveva già valutato il profilo di Piton, ma le richieste del club carioca erano considerate troppo alte. Oggi lo scenario è cambiato: il valore di mercato del giocatore si è sensibilmente ridotto, oscillando ora tra i 5 e i 7 milioni di euro. Una cifra decisamente più alla portata, anche perché il Vasco ha necessità di incassare e potrebbe accettare un’ulteriore riduzione.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan potrebbe essere decisivo. Conosciuto per la sua abilità nello scovare talenti e concludere affari vantaggiosi, il dirigente sta valutando con attenzione la possibilità di portare a Milano ed in Serie A il laterale mancino. Piton, che a breve compirà 24 anni, sarebbe un’alternativa di qualità al titolare della corsia sinistra Pervis Estupiñán, dando a Massimiliano Allegri ulteriori soluzioni tattiche e maggiore rotazione in una stagione densa di impegni.

Attualmente, in quel ruolo, i rossoneri possono contare anche sul giovane Davide Bartesaghi, classe 2006, molto apprezzato dal tecnico. Tuttavia, l’ipotesi di un prestito per garantirgli continuità e minuti resta concreta. In tal caso, Piton andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Estupiñán, assicurando copertura e spinta offensiva sulla fascia.

L’eventuale acquisto si inserirebbe perfettamente nella filosofia di mercato del Milan, che privilegia giovani con margini di crescita, meglio se in possesso di passaporto comunitario. La duttilità e la propensione offensiva di Piton combaciano con l’idea di gioco propositivo che Allegri intende proporre. Ora resta da capire se la dirigenza rossonera deciderà di affondare il colpo e trasformare l’interesse in una trattativa concreta.