Calciomercato Milan, sfuma Pubill? Ecco il nuovo piano b della squadra rossonera - Calcio News 24

Calciomercato Milan: sfuma l’obiettivo Pubill, si cercano alternative per la fascia destra

Il Calciomercato Milan registra una battuta d’arresto nella corsa a Marc Pubill, giovane terzino destro dell’Almería, che è ormai a un passo dal trasferimento in Premier League, al Wolverhampton. A riportare l’indiscrezione è l’esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui l’accordo tra gli inglesi e il club spagnolo sarebbe già ben avviato, con le firme attese nei prossimi giorni.

Una notizia che rappresenta una brutta frenata per il Milan, che aveva individuato in Pubill il profilo ideale per rinforzare la fascia destra. Sotto la nuova direzione tecnica di Igli Tare e con Massimiliano Allegri pronto a guidare la squadra, i rossoneri avevano inserito il classe 2003 tra le priorità del mercato. L’obiettivo era quello di affiancare o eventualmente sostituire gli attuali esterni difensivi con un giocatore giovane, moderno, e già rodato in un campionato competitivo come la Liga.

Nel contesto del Calciomercato Milan, la perdita di un obiettivo del calibro di Pubill evidenzia quanto sia agguerrita la concorrenza internazionale e quanto sia fondamentale agire con rapidità. Il Wolverhampton, infatti, ha saputo muoversi con decisione e ha messo sul piatto un’offerta più convincente, anticipando i rossoneri e assicurandosi un talento dal grande potenziale.

Pubill, difensore dinamico e propositivo, si è distinto per corsa, tecnica e capacità di partecipare attivamente alla fase offensiva. La sua crescita in Spagna lo ha reso un nome molto ambito, e il suo approdo in Premier League sarà un importante banco di prova. Per i Wolves, rappresenta un investimento sul futuro, in linea con la loro filosofia di valorizzazione dei giovani talenti.

Ora il Calciomercato Milan è chiamato a rivedere i propri piani. Tare dovrà individuare alternative credibili per colmare il vuoto sulla destra, cercando profili che garantiscano affidabilità e qualità, elementi fondamentali nel nuovo progetto targato Allegri. Tra le piste possibili ci sono altri giovani emergenti dalla Liga o dalla Bundesliga, ma anche soluzioni d’esperienza già presenti in Serie A.

In sintesi, se da un lato il Wolverhampton festeggia un colpo importante, il Milan dovrà rilanciare con determinazione. Il mercato è ancora lungo, e il Calciomercato Milan ha tutte le carte in regola per sorprendere con nuovi colpi nei prossimi giorni.