Calciomercato Milan, due giocatori nelle richieste di Allegri alla società: questi gli innesti necessari alla rosa. I dettagli

Non c’è più tempo da perdere. Nonostante la stagione calcistica 2025/2026 non sia ancora ufficialmente iniziata, l’imperativo in casa Milan è uno solo: agire. Il ricordo amaro dell’annata precedente, culminata con un deludente ottavo posto in classifica, è una ferita che la dirigenza rossonera non intende assolutamente riaprire. Un piazzamento così basso è inaccettabile per un club della statura del calciomercato Milan, e proprio per questo l’aria che si respira a Milanello è di totale e immediata concentrazione sul futuro.

A guidare questa rifondazione anticipata è Massimiliano Allegri, il cui ritorno sulla panchina rossonera lo vede già completamente immerso nella sua nuova realtà. L’obiettivo primario del tecnico livornese è chiaro: preparare ogni singolo dettaglio in vista del raduno pre-campionato, fissato per il prossimo 7 luglio. Ogni sessione di allenamento, ogni decisione tattica, ogni scelta di mercato deve essere improntata alla massima efficacia e alla costruzione di una squadra immediatamente performante.

In questo contesto di urgenza e ambizione, il Corriere dello Sport ha titolato questa mattina con un’espressione che riassume perfettamente la filosofia allegriana: “Allegri progetta l’instant Milan”. Un’intuizione giornalistica che coglie nel segno l’intenzione del tecnico: non si tratta di un progetto a lungo termine con fasi di rodaggio, ma di assemblare una squadra “pronta nello spirito e nel pedigree”. L’obiettivo è quello di avere fin da subito un undici titolare capace di imporsi, con giocatori che abbiano già nelle loro corde il DNA della vittoria e la mentalità necessaria per affrontare le sfide del calcio di alto livello.

E proprio in quest’ottica si inseriscono le prime mosse significative sul fronte mercato. Il Corriere dello Sport sottolinea come le attenzioni si siano concentrate in particolar modo su due nomi altisonanti per il centrocampo: Luka Modric e Adrien Rabiot. Non è un caso che Allegri miri a rinforzare proprio il cuore del gioco, lì dove nasce e si sviluppa ogni manovra offensiva e difensiva. L’esperienza, la visione di gioco e la capacità di dettare i ritmi di un veterano come Modric, unita alla dinamicità, alla fisicità e alla qualità di Rabiot, rappresenterebbero un iniezione di qualità e personalità fondamentale per il nuovo Milan.

Entrambi i giocatori, con le loro carriere di successo e la loro abitudine a calcare i palcoscenici più importanti del calcio europeo, incarnano perfettamente quel “pedigree” di cui Allegri ha bisogno. L’idea è quella di costruire una mediana in grado di fornire solidità, creatività e leadership, elementi che lo scorso anno sono venuti spesso a mancare. L’urgenza di invertire la rotta è massima, e con Allegri al timone, il Milan sembra intenzionato a non lasciare nulla al caso, puntando su innesti mirati e di provata efficacia per un “instant Milan” subito protagonista.