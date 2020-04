Calciomercato Milan, Rafinha low cost: è sfida alla Lazio

L’ex Inter Rafinha potrebbe tornare a giocare in Italia. Milan e Lazio sulle tracce del brasiliano del Barcellona

Rafinha di nuovo in Italia? Il centrocampista offensivo potrebbe lasciare il Barcellona per tornare in Serie A. Il brasiliano veste attualmente la maglia del Celta Vigo ma secondo il Mundo Deportivo, in estate potrebbe nuovamente cambiare maglia.

Rafinha avrebbe pattuito un prezzo di cessione molto basso nel caso dovesse dire addio al Barça in estate: servono 16 milioni per acquistarlo. Sulle sue tracce Milan, Lazio e Valencia.