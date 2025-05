Calciomercato Milan, Reijnders ai saluti? Pronto il sostituto. Trattativa già avviata e possibile beffa all’Inter

Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero già individuato il sostituto di Tijjani Reijnders: trattativa avviata col Torino per Ricci

Il Manchester City sembra essere sempre più determinato ad acquistare Tijjani Reijnders dal Milan per rinforzare il suo centrocampo. Secondo quanto riportato da TMW, Pep Guardiola ha scelto Reijnders come suo obiettivo principale e il club inglese proverà ad accontentarlo.

Se la trattativa dovesse andare in porto, nel prossimo calciomercato Milan i rossoneri dovranno cercare un sostituto per il centrocampista. Una delle opzioni che sembra essere sul tavolo è Samuele Ricci, un giocatore che il Milan ha già valutato in passato. Il Torino valuta Ricci tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma il presidente Urbano Cairo spera che si scateni un’asta per far lievitare il prezzo dell’ex Empoli.

Il Milan potrebbe utilizzare parte dei soldi derivanti dalla cessione di Reijnders, che potrebbero ammontare ad almeno 60 milioni di euro, per anticipare l’Inter e acquistare Ricci. La società nerazzurra si sta muovendo sottotraccia da tempo per acquistare il giocatore, ma il Milan potrebbe provare a soffiarlo ai rivali cittadini grazie all’interesse di Geoffrey Moncada.

La cessione di Reijnders sembra essere una possibilità concreta, soprattutto considerando che il Manchester City giocherà il Mondiale per Club e vorrà farlo con Reijnders in più nel motore, visto che De Bruyne sarà assente. Il presidente Khaldun al-Mubarak potrebbe accelerare la trattativa e convincere il Milan a vendere Reijnders nella finestra di mercato che inizierà l’1 giugno e terminerà il 10 dello stesso mese.