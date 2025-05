Calciomercato Milan, con Allegri cambia il futuro di Reijnders: respinta questa offerta, la situazione

Le ultime sul calciomercato del Milan, con l’offerta in arrivo per il centrocampista olandese Tijjani Reijnders. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Milan avrebbe rifiutato la prima offerta del Manchester City per Tijjani Reijnders, che si aggirava intorno ai 45-50 milioni di euro.

L’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina potrebbe infatti cambiare gli scenari, visti i suoi apprezzamenti per il centrocampista olandese. Per cederlo i rossoneri sono disposti ad ascoltare offerte solo per una cifra molto più alta, tra i 75 e gli 80 milioni di euro.