Calciomercato Milan, una big inglese alla corte di Reijnders! Assalto al gioiello rossonero: i dettagli sull’offerta e le intenzioni del Diavolo

Il futuro di Tijjani Reijnders è al centro delle attenzioni del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Manchester City è pronto a fare un’offerta concreta per il centrocampista olandese, con una proposta che dovrebbe arrivare già questa settimana. Tuttavia, il Milan ha fissato il prezzo per il suo giocatore: la richiesta è di 70 milioni di euro, cifra che gli inglesi dovranno considerare se vogliono assicurarsi il talento classe 1998.

Reijnders è arrivato al Milan nell’estate del 2023 dall’AZ Alkmaar per 20,5 milioni di euro. Da allora, ha mostrato un rendimento costante, diventando uno dei punti di forza del centrocampo rossonero. La sua capacità di inserimento, visione di gioco e precisione nei passaggi lo hanno reso un elemento imprescindibile per Stefano Pioli.

Il Manchester City, allenato da Pep Guardiola, ha individuato in Reijnders il sostituto ideale per Ilkay Gündogan, partito in direzione Barcellona. Secondo La Gazzetta dello Sport, gli osservatori del City hanno seguito da vicino le prestazioni del centrocampista olandese, apprezzandone le qualità tecniche e tattiche.

Nonostante l’interesse concreto da parte del City, il Milan non ha intenzione di cedere facilmente il suo giocatore. La dirigenza rossonera è determinata a mantenere Reijnders e a costruire la squadra del futuro attorno a lui. Pertanto, qualsiasi offerta dovrà rispettare la valutazione di 70 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare un ostacolo per il City, soprattutto se non dovesse esserci un accordo sul piano economico.

Il prossimo incontro tra le due società sarà cruciale per capire se ci sono margini di trattativa o se il Milan deciderà di blindare ulteriormente il suo centrocampista. In ogni caso, Reijnders rimane uno dei giocatori più richiesti del prossimo mercato estivo.