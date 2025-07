Calciomercato Milan, il grande obiettivo è Retegui: ostacolo Atalanta sul prezzo, la strategia

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Milan, con l’obiettivo Mateo Retegui dall’Atalanta per rinforzare l’attacco. I dettagli

Il Milan è pronto a fare un investimento importante per rinforzare il proprio reparto offensivo. La ricerca di un nuovo centravanti è entrata nel vivo, come confermato anche da Igli Tare circa dieci giorni fa. I rossoneri sono determinati a regalare ad Allegri un attaccante d’area, con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez, e la priorità si chiama Mateo Retegui. Capocannoniere dell’ultima Serie A con la maglia dell’Atalanta, Retegui rappresenta il profilo ideale per completare il reparto: forte fisicamente, abile nel gioco aereo e capace di legare il gioco con i compagni, è considerato da molti l’erede naturale di Olivier Giroud. La Gazzetta dello Sport riporta che la Dea ha fissato una valutazione elevata, non meno di 50 milioni di euro. Il Milan proverà a trattare per abbassare le pretese, ma sa bene che con l’Atalanta le trattative non sono mai semplici, soprattutto per un giocatore considerato centrale nel progetto tecnico di Juric.

La concorrenza, inoltre, è agguerrita: oltre ai rossoneri, anche club esteri si sono mossi, in particolare l’Al Qadsiah, pronto a offrire cifre importanti per portarlo in Arabia Saudita. Retegui, però, ha più volte espresso la volontà di continuare il proprio percorso in Europa e la prospettiva Milan potrebbe risultare affascinante, anche in chiave Champions League. Con gli addii di Abraham e Jovic e il prestito di Francesco Camarda al Lecce, Allegri si ritrova con il solo Gimenez e un Lorenzo Colombo destinato alla cessione. Serve dunque un innesto di qualità e personalità, capace di dare garanzie immediate. In questo senso, Retegui sarebbe un colpo ambizioso ma perfettamente in linea con gli obiettivi rossoneri. I rapporti positivi tra Milan e Atalanta — già testati nell’affare De Ketelaere — potrebbero rappresentare un vantaggio decisivo.