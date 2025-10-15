Rinnovo Maignan, il Milan blocca il prolungamento? Ecco la situazione - Calcio News 24

Rinnovo Maignan: il Milan in stallo, il futuro del portiere è sempre più incerto

Il tema del rinnovo Maignan continua a tenere banco in casa Milan e si sta trasformando, giorno dopo giorno, in una vera e propria telenovela. Nonostante le ultime prestazioni del portiere francese siano tornate a livelli di assoluta eccellenza, la possibilità di un prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno 2026 sembra allontanarsi. Secondo le ultime indiscrezioni, i negoziati per il rinnovo sarebbero in una fase di stallo che preoccupa non poco la dirigenza rossonera.

Nei mesi scorsi sembrava che le parti avessero trovato un’intesa di massima per un rinnovo fino al 2028, con un adeguamento dell’ingaggio da 2,8 a 5 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, quell’accordo non è mai stato formalizzato, lasciando il rinnovo Maignan in sospeso. Una situazione che rischia di trasformarsi in un problema serio per il Milan, soprattutto in vista della prossima estate, quando l’interesse di top club europei potrebbe diventare concreto.

Con lo spettro di un addio a fine stagione sempre più reale, il direttore tecnico Igli Tare si sta già muovendo per cercare un possibile sostituto. Sul tavolo ci sono tre nomi che interessano particolarmente alla dirigenza di Via Aldo Rossi: Noah Atubolu del Friburgo, Marco Carnesecchi dell’Atalanta ed Elia Caprile, attualmente al Cagliari ma di proprietà del Napoli.

Tra questi, il profilo che più intriga il Milan è quello del giovane portiere tedesco Atubolu. Classe 2002, è considerato uno dei talenti emergenti in Bundesliga. La sua valutazione è importante, ma la dirigenza rossonera lo ritiene perfettamente in linea con la politica di puntare su giovani promettenti e già pronti per il grande salto.

A complicare i piani del Milan c’è però la concorrenza agguerrita dell’Inter, anch’essa alla ricerca di un nuovo estremo difensore in vista del possibile addio di Sommer. Il derby milanese, dunque, potrebbe spostarsi sul mercato dei portieri, rendendo il lavoro di Tare ancora più strategico.

In un contesto così delicato, la gestione del rinnovo Maignan sarà determinante per il futuro del club. Blindare il portiere francese o trovare un sostituto all’altezza non è più solo un’opzione: è una priorità assoluta per garantire stabilità e ambizioni al progetto tecnico rossonero.

