Calciomercato Milan: retroscena Maignan. In tre sono stati ‘decisivi’ per il sì al rinnovo, cos’è successo nello spogliatoio

Calciomercato Milan: Mike Maignan verso il rinnovo con i rossoneri ma in tre sono stati decisivi per la firma del portiere.

La fumata bianca è finalmente arrivata, diradando le nubi di una trattativa che per mesi ha tenuto col fiato sospeso il mondo rossonero. Mike Maignan e il Milan andranno avanti insieme, legandosi con un accordo a lungo termine che blinda la porta del Diavolo fino al 2031. L’intesa definitiva è stata trovata in ogni dettaglio: mancano solo le formalità burocratiche prima dell’annuncio ufficiale, che sancirà la fine di una telenovela di mercato complessa e il nuovo inizio per il capitano rossonero.

Le cifre: stipendio raddoppiato, al livello di Leao

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, lo sforzo economico della società di Via Aldo Rossi è stato imponente, a testimonianza della centralità del giocatore nel progetto. L’ingaggio di “Magic Mike passerà dagli attuali 3,2 milioni a 5 milioni di euro più bonus a stagione. Con questo adeguamento, Maignan diventa uno dei calciatori più pagati della rosa, raggiungendo sul gradino più alto del podio Rafael Leao. Un riconoscimento doveroso per un atleta che indossa la fascia di capitano e che, con le sue parate spesso decisive, ha tenuto a galla la squadra nei momenti difficili.

Il fattore Allegri e lo staff

Se la trattativa, a un certo punto congelata, si è sbloccata, il merito va anche alla gestione umana e tecnica di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha lavorato ai fianchi del giocatore, ricostruendo un feeling che sembrava perduto. Fondamentale anche l’apporto di Claudio Filippi, il preparatore dei portieri arrivato con lo staff di Allegri, che ha saputo stimolare Maignan ritrovando l’alchimia perfetta sul campo d’allenamento.

Il pressing dello spogliatoio

Non solo dirigenza e allenatore: a convincere Maignan a sposare la causa rossonera sono stati anche i compagni. Nelle ultime settimane, il pressing affettuoso di leader come Matteo Gabbia e soprattutto di Adrien Rabiot è stato determinante. Il portiere, che in una fase delicata sembrava isolarsi, ha ritrovato il sorriso e la voglia di vincere con questa maglia. La firma è ormai una formalità: il Milan blinda il suo numero uno.