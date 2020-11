Calciomercato Milan: rinnovo per Calabria e Kjaer. Le cifre degli accordi

Calciomercato Milan: Calabria sarebbe disposto a rinnovare con il club rossonero alle stesse cifre percepite finora. Per Kjaer…

Davide Calabria vorrebbe rinnovare il proprio contratto con il Milan. Il terzino rossonero sarebbe disposto anche ad accontentarsi dell’attuale stipendio senza adeguamento, dunque 2 milioni di euro all’anno.

Per quanto riguarda Simon Kjaer, il club di Via Aldo Rossi vorrebbe proporgli il rinnovo a 1,2 milioni di euro, medesima cifra di quella percepita sino a questo momento. Entrambi i giocatori sono in scadenza il 30 giugno 2022.