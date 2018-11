Il periodo vissuto da Higuain non è dei più semplici: l’argentino rischia, inoltre, di non essere riscattato dal Milan

Higuain non sta certo passando un momento felice dopo l’espulsione rimediata nell’ultima partita contro la Juventus. Oggi, anche lui sarà a Roma e si presenterà di fronte alla Corte Federale d’Appello per diminuire la propria squalifica. Per l’attaccante argentino i problemi, però, potrebbero non essere finiti: rischia infatti di dover trovare una nuova sistemazione per la prossima stagione. Per ragioni di bilancio, più specificamente di ammortamento, è difficile che Higuain venga riscattato dal Milan alla cifra prefissata: 36 milioni.

Dopo il prestito oneroso, pagato 18 milioni, i rossoneri stanno infatti riflettendo sulla fattibilità dell’operazione: le probabili sanzioni Uefa in arrivo, oltre alla diminuzione del rosso in bilancio, potrebbero chiedere anche un abbassamento degli ammortamenti. Il nuovo ad Gazidis può dunque scegliere di non riscattare Higuain, magari ripresentandosi alla Juventus per ridiscutere l’ingaggio del Pipita a costi inferiori.