Suso spaventa il Milan: «L’interesse del Real Madrid fa piacere»

Calciomercato Milan, Suso sibillino sull’interesse del Real Madrid: ecco le parole dello spagnolo ai microfoni di Radio Marca

Cardine del Milan, Suso ha conquistato la convocazione nella Nazionale spagnola e punta a rimanerci. Intervenuto a Radio Marca, l’esterno ha parlato della sua avventura in rossonero: «Al Milan mi sento importante e mi trovo bene: sono felice, ho un buon rapporto con l’allenatore». E a proposito di Gennaro Gattuso: «E’ come quando giocava, non ha perso quell’intensità: a fine allenamento è la persona più simpatica e amabile che si possa incontrare. E’ l’uomo giusto per il Milan».

Nonostante le parole sul benessere in rossonero, l’ex Liverpool ha commentato le voci sul Real Madrid degli ultimi tempi: «Quando i migliori club al mondo ti seguono, devi esserne orgoglioso: vuol dire che stai facendo bene. Giocare in una delle squadre più grandi al mondo non può che renderti felice».