Calciomercato Milan: Szoboszlai vicino già due volte, nuovo assalto a gennaio?

Calciomercato Milan: Dominik Szoboszlai piace tanto al Milan che ha provato a prenderlo già due volte. Nuovo assalto a gennaio?

Dominik Szoboszlai è ormai a tutti gli effetti uno dei maggiori talenti del calcio europeo. L’ungherese ha già segnato 4 gol in questa Champions League, di cui due spettacolari, e gli occhi dei big club europei gli sono finiti addosso.

Secondo La Gazzetta dello Sport l’impressione è che le prossime settimane possano portare ad importanti svolte. Il calcio italiano è da tempo nei suoi pensieri. Gli ha fatto la corte la Juve, lo hanno contattato sia il Napoli che la Lazio, ma un club più degli altri è stato sul punto di tesserarlo: il Milan. Almeno in due occasioni. Il primo approccio risale a circa un anno fa, quando Zvone Boban (suo estimatore) entra in azione per chiudere l’affare. Sembrava tutto fatto ma le dimissioni del dirigente croato hanno arenato la trattativa. In Primavera ci ha provato Gazidis (con sponsor di Ralf Rangnick) e anche questa volta sembrava che il matrimonio si potesse celebrare ma il mancato arrivo del manager tedesco ha interrotto, ancora una volta, il filo del discorso.

Nel frattempo Szoboszlai ha rinnovato il contratto con il Salisburgo sino al 2023 con uno stipendio di 2 milioni netti l’anno, ma la clausola resta sempre la stessa. Nonostante le ristrettezze ai tempi del Covid è un prezzo più che ragionevole. Per i ventenni di prima fascia ormai si spende molto di più. Ecco perché meritano attenzione i segnali su un possibile ritorno di fiamma. La banda di Pioli funziona a meraviglia, ma a centrocampo servono delle alternative di qualità. La caccia è cominciata. Nulla di più facile che in via Aldo Rossi riaprano la pratica-Szoboszlai.