Calciomercato Milan, Tare esce allo scoperto: «Rinnovo Maignan e Camarda, ecco cosa succede. Sull’acquisto di un nuovo difensore…»

Calciomercato Milan, Igli Tare ha parlato così di Maignan, Camarda e dell’arrivo di un nuovo difensore prima del match con il Lecce

A DAZN prima di Milan Lecce, Igli Tare ha inquadrato così gli ultimi movimenti del calciomercato rossonero.

CAMARDA – «Ne parleremo con loro dopo la partita. C’è buon senso da tutte e due le parti, a fine partita vedremo cosa fare».

ARRIVA UN DIFENSORE CENTRALE? – «Inutile ripetermi. Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo».

RINNOVO MAIGNAN – «Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia».