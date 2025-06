Calciomercato Milan, Tare torna su un vecchio pupillo. Valutazzione monstre, ma… Tutte le novità

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo, con l’obiettivo prioritario di trovare il giusto centravanti che possa incarnare lo stile di Giroud, simbolo d’esperienza e carisma nell’attacco rossonero. La dirigenza, guidata da figure come Igli Tare, sta sondando il mercato europeo alla ricerca di un profilo completo: capace di garantire gol, presenza fisica e leadership.

Tra i nomi accostati al Milan in queste settimane figurano profili di alto livello come Dusan Vlahovic della Juventus e Darwin Núñez del Liverpool, oltre ai sogni difficili da realizzare come Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona. Restano vive anche le piste italiane, su tutte quella che porta a Mateo Retegui del Genoa, già protagonista in Serie A e in Nazionale.

L’ultimo nome a riaccendere l’interesse dei tifosi rossoneri è quello di Serhou Guirassy, attaccante classe 1996 oggi in forza al Borussia Dortmund. Già osservato speciale del Milan nel 2023, quando brillava con la maglia dello Stoccarda, Guirassy ha confermato le sue qualità anche in giallonero, attirando nuovamente l’attenzione del club di via Aldo Rossi.

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, la pista si è improvvisamente raffreddata per motivi economici. Il Borussia Dortmund avrebbe infatti fissato una valutazione intorno ai 70 milioni di euro, cifra ritenuta fuori portata dal budget stanziato dal Milan per il nuovo centravanti.

Nonostante l’interesse tecnico per Guirassy – attaccante potente, efficace sotto porta e capace di giocare anche da esterno – la società rossonera prosegue nella sua strategia di sostenibilità finanziaria, valutando alternative più accessibili.

Il Milan continua quindi la ricerca del centravanti ideale per il progetto tecnico di Fonseca, consapevole che sul mercato non mancano opzioni valide, ma che ogni investimento deve essere coerente con la visione economica del club.