Calciomercato Milan, Tare prende nota: riflessioni in corso, questo scenario…

Calciomercato Milan, Igli Tare deve risolvere la grana legata al futuro di Bennacer: il Marsiglia sta pensando di estendere il prestito

Come riportato da Foot Mercato, il calciomercato Milan deve risolvere in estate anche il tema legato al futuro di Ismael Bennacer, attualmente in prestito al Marsiglia.

Marsiglia: conferme sul fatto che non è stata presa alcuna decisione su Bennacer. A centrocampo, nella sua posizione, l’algerino non è l’unica opzione praticabile di questo mercato, e il Marsiglia mantiene aperte tutte le opzioni, comprese quelle di un nuovo prestito.