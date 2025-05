Calciomercato Milan, il Real Madrid torna a pensare a Theo Hernandez: cifra monstre, la situazione

Le ultime sul futuro di Theo Hernandez, terzino francese del Milan, nel mirino del Real Madrid per il calciomercato estivo

Il calciomercato deve ancora ufficialmente aprire i battenti, ma le indiscrezioni iniziano già a infiammare gli animi dei tifosi. Una delle ultime, proveniente dalla Spagna e riportata con enfasi dal noto quotidiano Diario AS, riguarda un nome che a Milano fa battere forte il cuore dei tifosi rossoneri: Theo Hernández. Secondo il giornale spagnolo, il Real Madrid starebbe nuovamente valutando la possibilità di riportare il terzino sinistro francese alla Casa Blanca.

L’interesse del Real Madrid per rinforzare la fascia sinistra non è un mistero. Da mesi, il nome principale accostato ai Blancos è quello di Alphonso Davies del Bayern Monaco. Tuttavia, le trattative per il canadese sembrano incontrare ostacoli, legati alle richieste economiche del club bavarese o alla volontà del giocatore stesso. È in questo contesto, secondo AS, che riemergerebbe l’opzione Theo Hernández.

Un ritorno che avrebbe del clamoroso. Theo, arrivato a Madrid giovanissimo nel 2017 dall’Atlético (via Alavés), non riuscì a imporsi con la maglia del Real, chiuso da Marcelo e con poche opportunità per dimostrare il suo valore. La cessione al Milan nel 2019 per circa 20 milioni di euro si è rivelata una delle mosse più azzeccate della storia recente rossonera: in Italia, Theo è esploso, diventando uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, un leader tecnico ed emotivo della squadra, spesso indossando anche la fascia di capitano, e contribuendo in modo decisivo alla vittoria dello Scudetto nel 2022.

Il Real Madrid, sempre secondo le ricostruzioni della stampa spagnola, osserverebbe con ammirazione la crescita esponenziale del giocatore e starebbe riconsiderando il suo profilo, ora maturo e affermato. La potenza fisica, la velocità devastante e la capacità di incidere in zona gol (qualità che Theo ha ampiamente dimostrato al Milan) sarebbero caratteristiche molto gradite a Carlo Ancelotti. Inoltre, Ferland Mendy, attuale titolare a sinistra nel Real, ha un contratto in scadenza nel 2025 e il suo futuro non è del tutto certo.

Ostacoli e Prospettive: va detto che l’operazione appare complessa. Il Milan considera Theo un pilastro fondamentale. Il suo contratto scade nel 2026 e il club rossonero non ha alcuna intenzione di privarsene, se non di fronte a un’offerta irrinunciabile, che si preannuncia astronomica (si parla di cifre vicine ai 100 milioni di euro). Lo stesso Theo si è sempre detto felice a Milano, dove ha trovato la sua dimensione ideale.

Al momento, quindi, si tratta di un’indiscrezione lanciata dalla stampa spagnola, forse anche per mettere pressione nell’ambito dell’affare Davies. Tuttavia, nel calciomercato le sorprese sono sempre possibili. Il Real Madrid ha la forza economica per tentare l’assalto e la suggestione di un ritorno da protagonista nel club più titolato del mondo potrebbe, chissà, stuzzicare il giocatore. Le prossime settimane diranno se questa voce rimarrà tale o se si trasformerà in una trattativa concreta. I tifosi del Milan, nel frattempo, sperano che il loro “treno” continui la sua corsa a San Siro.