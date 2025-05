Calciomercato Milan, piovono importanti smentite! Tare non interessato, indiscrezioni messe a tacere

Calciomercato Milan, arrivano secche smentite sul possibile interesse dei rossoneri per Cherki del Lione: difficile l’approdo in Serie A

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Matteo Moretto ha dato questa informazione sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Negli ultimi giorni è stato accostato Cherki, talento del Lione, al Milan. È stato accostato con forza soprattutto secondo indiscrezioni francesi. Però ad oggi personalmente non mi risulta che il Milan sia effettivamente in corsa per firmare Cherki. Secondo le mie fonti è molto più probabile che Cherki vada in un campionato che non sia la Serie A. Non mi risulta che il Milan consideri Cherki un obiettivo accessibile, anche perché comunque i costi tra cartellino e commissioni saranno costi non irrisori».